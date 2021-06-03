الهلال يتخطى عقبة الأهلي مروي بهدف الشعلة

حقق الهلال فوزاً غالياً على حساب الأهلي مروي بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الهلال بأمدرمان عصر أمس، برسم الجولة الثانية للدورة الثانية لحساب مسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف برأسية متقنة للوطني وليد الشعلة، الذي استفاد من عكسية البديل مؤيد عابدين من الجبهة اليمنى، في الدقائق الأولى من الحصة الثانية .

بالنتيجة يرتقي الأزرق برصيده

إلى “40” نقطة بينما تجمد رصيد الأهلي مروي عند “27” نقطة.