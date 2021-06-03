الشرطة القضارف يعقد مرانه الرئيسي للتبلدي

أجرى فريق الشرطة القضارف تمرينه الرئيسي صباح أمس الأربعاء على ملعب دار الرياضة بأمدرمان تأهباً لنزال هلال الأبيض غداً الجمعة على ذات الملعب لحساب الجولة الثانية من القسم الثاني للدوري الممتاز، ووقف الجهاز الفني بقيادة كفاح صالح وطاقمة الفني على مدى جاهزية عناصر الفريق لخوض اللقاء، واشتمل المران على تدريبات تفكيك لمدة ربع ساعة ومن ثم تدريبات اللياقة البدنية متمثلة في السرعات بالكرة والحركة الشاملة بالإضافة للتدريبات الفنية التمركز في الملعب مع الانتشار الكامل لحظة بناء وختام الهجمة والضغط على الخصم ، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب شهده تألق جميع اللاعبين وفي ختام المران أخضع الدكتور محمود النور ومحمد حسن زكريا لاعبين الفريق لحمام ثلج من أجل إزالة الكدمات والقضاء على تقلصات العضلات والإرهاق، هذا ومن المنتظر أن يختتم الفريق صباح الخميس كافة ترتيباته لهذه المباراة حيث سيؤدي تدريبه الأخير بنفس الملعب و الذي سيصل من خلاله كفاح صالح للتشكيلة الرئيسية التي ستدخل إلى المواجهة.