رئيس هلال الأبيض يؤكد عدم شرعية جمعية سحب الثقة

أكد الرئيس المناوب لهلال الأبيض مجاهد عباس عدم اعتراف مجلس إدارة هلال الأبيض بجمعية الثلاثين من مايو والتي عقدت لسحب الثقة من مجلس الإدارة الشرعي.

وأضاف عباس أن الجمعية غير شرعية وغير معترف بها ولم تستوف الشروط ولا تنطبق عليها الشروط الصحيحة وأتم أن محاولة تعطيل المجلس الشرعي والذي أتى عبر أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية يمثل خرق واضع للقوانين واللوائح.

وأكد عباس مخاطبتهم الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيسه الدكتور كمال شداد رسميا عبر الأمانة العامة بقيادة الدكتور حسن أبوجبل بمذكرة حوت المخالفات والتعدي الواضح والصريح.

وشدد عباس على أن ما تم بمدينة الأبيض يعتبر مسرحية سيئة الإخراج ولا علاقة له بخدمة الكيان والحفاظ على مكتسباته وأعرب عباس عن قلقه الشديد لما أسماه بالمؤامرات التي تحاك من شخصيات معلومة لدينا لم تراع لمصلحة الفريق وهو مقبل على تنافس شرس والاقتراب من المربع الذهبي للبطولة وتمثيل السودان أفريقيا.

واختتم حديثه بأنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي ولن يتهاونوا في الدفاع عن حقوق النادي واستقراره.