بالفيديو| النجم ‏‎محمد رمضان: الدولة تحفظت على أموالي

رمضان: (الشعبيين اللي زي حلاتي والفلاحين والصعايدة، قد ما بيحطوا في البنك، قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة، صباح الخير يا مصر)

القاهرة: متابعات السوداني

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الخميس، قيام الحكومة المصرية بالتحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وصدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قال فيه: (صحيت من النوم النهاردة؛ على تليفون من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على أموالك. رديت عليه، أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي).

وأضاف: (الشعبيين اللي زي حلاتي والفلاحين والصعايدة، قد ما بيحطوا في البنك، قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة، صباح الخير يا مصر).