الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المشاركين في موكب “العدالة”

الخرطوم: السوداني

أطلقت قوات الشرطة، الغاز المسيل للدموع على المشاركين في موكب احياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة بشارع الجامعة.

واحتشد الآلاف أمام مجلس الوزراء اليوم “الخميس” مع شعارات وهتافات ومطالب ثورة ديسمبر، رافعين شعارات كانت أهمها، المطالبة بالقصاص للشهداء، وشعار الثورة “حرية.. سلام وعدالة”.. “تسقط شراكة الدم”.

فيما حمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها: “سلمناهم الثورة في أصيص، فسلمونا الوطن في فتيل”.

وفي الثالثة من عصر اليوم، توجه الموكب من أمام مجلس الوزراء والنيابة العامة إلى اعتصام مشرحة التميز، حيث دعت أسر الشهداء للمشاركة في المليونية والتوجه نحو اعتصام المشرحة، وسيتم إعلان بيان المنظمة المفصلي الذي يتضمن موقف المنظمة من كافة القضايا، التي يأتي على رأسها العدالة والقصاص، على حد تعبير البيان.