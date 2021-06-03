مجلس الأمن يمد ولاية بعثة (يونيتامس) لمدة عام في السودان

الخرطوم: سوسن محجوب

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، وبتوافق جميع الدول الخمس عشرة، قراراً بريطانياً بتمديد ولاية بعثة يونيتامس لمدة عام في السودان.

ووافق مجلس الوزراء السوداني في وقت سابق على تمديد عمل البعثة، واعتمد المجلس في يونيو من العام المنصرم القرار رقم 2524 لانشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان، حيث باشرت مهامها في يناير 2021، ولمدة 12 شهراً كمرحلة أولية.

وتتمركز مهمة بعثة المتابعة الأممية الجديدة (يونيتامس) والتي أسندت إدارتها للالماني فولكر للمساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام. وستدعم أيضاً عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل والمساعدة في بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة (يونيتامس) بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.