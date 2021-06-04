“حميدتي” يطلع على سير المفاوضات مع الحلو

الخرطوم : السوداني

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع رئيس الوساطة بجنوب السودان توت قلواك ، تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية .

وقال توت في تصريح صحفي إن اتّفاقية جوبا لسلام السودان تمضي بخطى جيّدة.

وأكد أن لجان الترتيبات الأمنية سيتمّ تكوينها قريبًا

وأضاف: أطلّعنا النائب الأول على سير تنفيذ اتّفاقية السلام في جنوب السودان والترتيبات الجارية لتنفيذ بقية البنود، بجانب المفاوضات الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو”

وأشار إلى أنّ المفاوضات ستصل قريبًا إلى نتائج جيّدة تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان.