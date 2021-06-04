لهذه الأسباب.. يجب عليك استخدام “الرسائل المختفية” على واتساب وسيجنال

كوكتيل: وكالات

أطلق واتساب WhatsApp، ميزة الرسائل المختفية في نوفمبر من العام الماضي، وعلى الرغم من أنها ميزة مقتبسة من الخدمات المنافسة، فإنها سرعان ما أصبحت خياراً شائعاً بين المستخدمين، كما يقدم تطبيق المراسلة الآمن سيجنال Signal، تلك الخاصية منذ عام 2016. (بحسب الإمارات نيوز) ترجع الزيادة في استخدام الرسائل المختفية بعد مدة زمنية محددة، إلى عدد من العوامل التي على أساسها تم تطوير هذه الميزة، تأتي في أول القائمة أن محادثات واتساب وسيجنال تقوم تكديس كميات هائلة من البيانات، والتي تشغل بدورها مساحة كبيرة من سعة تخزين الهاتف. تخترق رسائلك و حساباتك البنكية..احذر رسالة من 6 أرقام على واتسآب خبر سار.. واتساب يفاجئ مستخدميه حول العالم بقرار جديد ونتيجة لذلك، تساعدك ميزة الرسائل المتلاشية على التخلص من البيانات والنصوص التي تحتل مساحة كبيرة من جهازك، مما يجعلها مفيدة لأي شخص يرغب في تقليل استهلاك برامج المراسلة لمساحة الهاتف الذكي، كما تضيف الرسائل المختفية طبقة من الأمان لحماية بيانات رسائلك إذا تعرض هاتفك للاختراق. كيف تعمل ميزة اختفاء الرسائل؟ تتوفر رسائل ذاتية الاختفاء على كل من واتساب وسيجنال، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الاثنين، حيث يقدم الأخير ميزات أكثر ثراءً وعناصر تحكم إضافية، من بينها إمكانية تحديد مدة زمنية لحذف الرسائل تتراوح ما بين ثانية واحدة إلى أربع أسابيع، يبدأ المؤقت بعد قراءة الرسالة. بينما يحتوي خيار الرسائل المختفية الخاصة بـ”واتساب” على خيارات تخصيص محدودة للغاية في الوقت الحالي، حيث تتلاشي الرسائل بعد سبعة أيام لجميع المستخدمين من تمكين أحد طرفي المحادثة للميزة، وتعمل الشركة على تطوير المزيد من عناصر التحكم إلى الرسائل المتلاشية. متى تستخدم الرسائل المختفية؟ تعد ميزة الرسائل المختفية هي أداة مثالية للأشخاص الذين يريدون الحفاظ على خصوصيتهم لاسيما مع الأشخاص الذين لا يثقون بهم، وقد لا تعمل الرسائل ذاتية الاختفاء في كل الدردشات، خاصة تلك التي تحوي معلومات مهمة يجب على المستخدم الاحتفاظ بها، مثل المحادثات حول الصفقات أو العقود أو العملاء. ولكن ينبغي على مستخدمي واتساب في حالة تمكين ميزة التنزيلات التلقائية على التطبيق، سيقوم التطبيق بحفظ أي وسائط تتلقاها تلقائيًا عبر معرض الصور على جهازك، وفي حالة الرد على رسالة مختفية، فقد يظل النص المقتبس في الدردشة بعد 7 أيام، وعند قيام المستخدم بإنشاء نسخة احتياطية قبل حذف الرسالة سيتم الاحتفاظ بها كذلك. كيفية استخدام ميزة الرسائل المختفية على واتساب وسيجنال؟ لاستخدام ميزة الرسائل المختفية على “واتساب”، انقر فوق اسم المجموعة أو الدردشة أعلى الشاشة ومرر لأسفل للعثور على خيار اختفاء الرسائل، ثم قم بتمكين الزر بجوار الخيار على “تشغيل”. وبينما يمكنك استخدام الميزة على تطبيق سيجنال، من خلال النقر على جهة الاتصال أو اسم المجموعة، ثم مرر لأسفل للعثور على الخيار ثم قم بتعيين المؤقت على الوقت الذي ترغب في اختفاء الرسائل فيه، وسيظهر رمز مؤقت صغير يوضح بالتفصيل الوقت الذي حددته مع جهة الاتصال أو المجموعة.