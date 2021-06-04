أمور يجب تجنبها بعد وجبة الطعام.. منها الاستحمام

تعتبر وجبة الطعام هي الطريقة الوحيدة لإعطاء أعضاء الجسم القدرة على القيام بالوظائف المختلفة. ولكن يوجد بعض الأشخاص يقومون ببعض الأمور بعد تناول وجبة الطعام تعيق الوظائف من القيام بعملها. تعرّفوا على بعض الأمور التي يجب تجنبها بشكل رئيسي بعد تناول وجبة الطعام (بحسب عصب نيوز). تناول الفواكه يحد تناول الفواكه بعد وجبة الطعام من امتصاص الغذاء. مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ويقلل بذلك من القيمة الغذائية للأطعمة. ممارسة الرياضة: تؤدي ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام إلى الشعور بالكسل وعدم الراحة في المعدة. لهذا ينصح بتجنب ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام. التدخين يختلط النيكوتين الموجود في السجائر بالأوكسجين ويؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، ويشكل مركباً مع الهيموجلوبين في الدم. ويعطل إمداد الأكسجين للأجزاء الحيوية من الجسم، كما يؤدي إلى تهيج الأمعاء، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الأمعاء. النوم النوم مباشرة بعد تناول الطعام من أسوأ العادات التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، مع العلم بأن عملية الهضم تبدأ مباشرة بعد تناول وجبة الطعام. ويمكن أن يكون النوم عقبة تعيق هذه العملية، ويؤدي إلى عسر في الهضم وانتفاخ في البطن. الاستحمام يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة الطعام للقيام بعملية الاستحمام. وذلك حتى لا تحصل هنالك اضطرابات ومشاكل في الهضم. شرب الماء يعمل شرب الماء بعد تناول وجبة الطعام مباشرة إلى عدة مشاكل من أهمها الشعور بالانتفاخ وحموضة المعدة. شرب الشاي أو القهوة: تعمل هذه العادة غير الصحية والمنتشرة بكثرة لدى الأشخاص على منع امتصاص الحديد من الدم. وذلك يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وفقدان الشهية، وبرودة في القدمين.