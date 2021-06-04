صندوق مهرجان جونتبرج السينمائي يدعم المنتجين السينمائيين السودانيين الناشئين

الخرطوم (سونا)

يتيح صندوق مهرجان جوتنبرج السينمائي يوم السبت القادم الخامس من يونيوفرصة عظيمة لصانعي الأفلام للناشئين في السودان، حيث يقوم الصندوق هذا العام ٢٠٢١ بدعم الإنتاج السينمائي في السودان، لفئة صانعي الأفلام، أو كتاب القصص السينمائية، للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على تمويل مهرجان جوتنبرج السينمائي 2021 و جعل الحلم حقيقة. وسيتمكن المهتمون بعد ذلك من الانضمام إلى ورشة عمل في 6 يونيو، من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة مساء بمقر المعمل المدني، الخرطوم حي الزهور، لإرشادهم حول كيفية ملء الطلب بجودة عالية ثم المتابعة حتى استكمال كل المتطلبات.

وتعتبر هذه الفعالية شراكة ذكية بين المعمل المدني الخرطوم Civic Lab بالتعاون مع مهرجان جوتسيبورج السينمائي Göteborg Film Festival ومعهد جوته السودان.