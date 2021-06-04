فيلم للمخرجة السودانية رزان في قائمة BAFTA للأفلام الوثائقية للطلاب

الخرطوم (سونا)

تم ترشيح فِيلم (دم)، للمُخرجة السودانية الشابة رزان محمد عبد الرحمن، ضمن القائمة القصيرة لجوائز BAFTA لعام 2021، فئة الأفلام الوثائقية للطلاب، والتي تنظمها سنوياً الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وهي إحدى الجوائز المرموقة في عالم السينما والتلفزيون.

وشملت قائمة الأفلام المترشحة لفئة الأفلام الوثائقية 20 فيلمًا تسجيليًّا من شتى بلدان العالم.

وتعد رزان من المخرجين الشباب، القادمين بقوة، وصاحبة وعي ورؤية إخراجية تلمس الكثير من الأسئلة بشجاعة ونفاذ، وتدرس رزان محمد في الجامعة الأمريكية بدبي.

وشهدت السينما السودانية في الأعوام الماضية انفتاحًا وتتويجًا على منصات عالمية ونالت العديد من الجوائز والميداليات