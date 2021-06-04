المريخ يقيل مدير الاستاد بسبب تداعيات لقاء السوكرتا

أقال مجلس إدارة نادي المريخ بشكل مفاجئ، مدير الاستاد ناجي حسن، بعد ساعات من تعليق مباراة الفريق أمام حي العرب بورتسودان.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي يوم الأربعاء، في إلغاء مباراة الفريقين، ضمن الجولة 17 بالدوري السوداني الممتاز.

ووفق المصادر فإن “مجلس الإدارة ألقى باللائمة على مدير الاستاد ناجي حسن، في انقطاع التيار الكهربائي”.

وأضاف: “قرار مجلس الإدارة أشار إلى عدم استعداد ناجي لمقابلة تلك الحالة الطارئة، على الرغم من أن برمجة قطع التيار الكهربائي كان معلوما أنها في توقيت المباراة، وتشمل كل المناطق والأحياء السكنية المجاورة للاستاد”.

يذكر أن التيار الكهربائي انقطع عن استاد المريخ، أثناء إحماء الفريقين، ولم يعد خلال 45 دقيقة، ما أجبر الحكم والمراقب على إلغاء المواجهة، فيما أعلنت لجنة المسابقات أن المباراة تأجلت إلى أجل غير مسمى.