الزراعة في السودان الحاضر والمستقبل

من المعروف ان الزراعة تعد أهم مقوم من مقومات الحياة، فهي مصدر اساسي للغذاء وايضا مصدر هام للاخشاب والاقمشة وصناعة الورق وهي مورد اقتصادي هام تعتمد عليه الدول النامية وتتيح الكثير من فرص العمل.. تمثل الزراعة الحرفة الرئيسية والعمود الفقري للاقتصاد السوداني بما يمتلك السودان من مقومات طبيعية تجعله بلدا زراعيا من الطراز الاول.

لكن للاسف على نقيض الزراعة المتقدمة والتي تقوم على استخدام المستحدثات في العمليات الزراعية مما يؤدي الى توفيرالوقت والجهد وبالتالي توفير كميات كبيرة من الانتاج، معظم الزراعة في السودان تمارس بطرق تقليدية وتدار بصورة غير صحيحة ولا تقضي الحاجات المستمرة والكبيرة للانسان بسبب تدني الانتاجية والنوعية، تعتمد على الأمطار الموسمية و يتم فيها استخدام المعدات والآ لات القديمة والتقليدية في العمليات الزراعية وتأخذ وقتا طويلا وعددا كبيرا من العاملين، ولا يستخدم فيها مبيدات الحشائش والاسمدة، ولا يستخدم فيها نظام الدورة الزراعية.

لايستخدم البحث العلمي ولا التقتيات الحديثة بالرغم من وجود مراكز للبحوث العلمية في شتى مجالات الزراعة المختلفة. وهذه اهم تحديات القطاع الزراعي في السودان.

تعرض القطاع الزراعي للإهمال وعدم اعطاء الاولية له من الجهات المسئولة خلال النظام السابق، وقضى ذلك النظام الغاشم على الكثير من المشاريع الزراعيه والتنموية العامة والخاصة والتي كانت لها اهمية استراتيجية كبرى كمشروع الجزيرة الذي شيده المستعمر لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن، والذي شكل أيضاً العمود الفقري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال، وهو يعتبر اكبر مشروع مروي في افريقيا واكبر مزرعة في العالم ذات ادارة واحدة آنذاك. شيد هذا المشروع العملاق على عدة مراحل:

المرحلة الاولى ابان الحكم الثنائي ( 1925-1955م).

المرحلة الثانية التوسع الأفقي للمشروع (1955 – 1970) وبعد التوسع الأفقي اكتمل مشروع الجزيرة وامتداد المناقل في عام 1958م.

المرحلة الثالثة التوسع الرأسي للمشروع منذ 1970 م.

والأهداف التي قام عليها المشروع هي:

زراعة محاصيل الصادر كالقطن وزهرة الشمس.

تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة.

رفع المستوى المعيشي والخدمي باستيعاب 15 ألف مزارع وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم.

تحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية.

التوسع في زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلي والتصدير، واستغلال حصة السودان من مياه النيل (الصفحة الرسمية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل).

من مراحل تشييد هذا المشروع وأهدافه يتضح لنا اهميته ومكانته الاقتصادية والسياسية والتاريخية والاجتماعية والتعليمية للمواطن السوداني بصفة عامة وانسان المشروع بصفة خاصة، ولكل مهندس وباحث وطالب زراعي، حيث يعتبر هذا المشروع مرجعا واكاديمية تعليمية اقيمت حوله الكثير من الدراسات والبحوث والمؤلفات وورشات العمل والندوات وتبادل الخبرات والتدريبات والمسابقات والجوائز، بالاضافة الى مراكز البحوث المنخصصة التي شيدت لمد المشروع بالمستحدثات والحزم التقنية، وتعاقبت عليه الكثير من الخبرات والكفاءت الاجنبية والوطنية.

لكن للاسف الشديد تدهور هذا الصرح العملاق نتيجه للسياسات الخاطئة وسوء الادارة وعوامل فنية بالاضافة الى الأطماع، وايضا تعرض المشروع للنهب وبيعت أصوله، وكان نظام الإنقاذ سببا رئيسيا في انهيار المشروع!!.. ايضا تعرض القطاع الزراعي في السودان ايضا الى كارثتي الجفاف والتصحر خلال العقود السابقة (من المعروف علميا ان الجفاف ظاهرة طبيعية تأتي نتيجة لانقطاع او قلة المطر لعدد من السنوات المتتالية) الجفاف الذي ضرب الساحل الغربي لقارة افريقيا في ثمانيات القرن الماضي وكانت اجزاء من السودان قد تأثرت بتلك الموجة الجفافية الطويلة منها اقليم دارفور (الذي تعادل مساحته خمس مساحة السودان والذي يعتمد معظم سكانه على الزراعة والرعي في معيشتهم والذي يمد السودان بمعظم احتياجاته من المنتجات الحيوانية للاستهلاك المحلي والتصدير للخارج) هذه الموجة الجفافية الطويلة ادت الى تدهور الاراضي الزراعية والمراعي الطبيعية، زحف الرمال، ونفوق الحيوانات في الاقليم.

تفاقمت المشكلة ببعض الممارسات الانسانية السالبة التي مورست مثل الرعي الجائر نتيجة لقلة المراعي بسبب الجفاف، والقطع الجائر للاشجار واستخدامها كوقود في طهي الطعام وأغراض اخرى لعدم توفر بدائل الطاقة والفقر وقلة الوعي وغياب للقوانين والتشريعات التي تحمي البيئة والتهاون والتجاوز في تطبيقها.

ادت هذه الممارسات السالبة الى الإسراع بعملية التصحر وتدهور الغطاء النباتي.

ايضا هنالك عامل مهم كان له بالغ الاثر في انسان المنطقة ونشاطه وتواجده وهو الحرب، الحرب التي اندلعت في دارفور في عام 2003 بين الحكومة السودانية السابقة وحركات الكفاح المسلح من ابناء الاقليم بسبب تهميش المركز لابناء الإقليم المعطاء، مارست الحكومة انتهاكات انسانية وإبادات جماعية للسكان وجرائم حرب، مما اضطر السكان الى النزوح الى معسكرات النازحين وايضا الهجرة الى مناطق اخرى اكثر أمانا بحثا عن الماء ولقمة العيش مما ادى ذلك الى هجر الزراعة والرعي والعمل بمهن اخرى.

في سوداننا الحاضر والمستقبل نتطلع الى مزيد من التفكير والتدبير والتنسيق لدفع عجلة النمو والتطور حتى تتحقق اهداف المجتمع على احسن وجه ممكن، ولا يمكننا ان نفصل بين التنمية الزراعية والسياسة في تخطيط الانشطة الزراعية خاصة حين ندرك ان من اهم وظائف التنمية في اي مجتمع ضمان التماسك القومي والمحافظة عليه وتدعيمه مهما كانت العوامل والاسس التي يقوم عليها هذا التماسك، وايضا من اهم اهداف التنمية في النظم السياسية هو خلق المواطن الصالح للمجتمع الذي يعيش فيه، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من اتباع اسلوب التخطيط.

والتخطيط حسب ما جاء في كتاب تخطيط البرامج الارشادية الزراعية للدكتور محمود حسن ابنعوف عام 1994: (هو عملية مستمرة يشارك فيها مهنيون والقيادات الارشادية المحلية بمساعدة المجموعات المستهدفة ويتضمن دراسة الوضع الراهن وتحليله بغية اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات للوصول الى أهداف محددة خلال فترة زمنية باستخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة حاليا ومستقبلا).

ويعتبر البرنامج الارشادي الزراعي بمثابة البيان الكلي عن الموقف الراهن والاحتياجات والمشكلات والاهداف والحلول المقترحة لمقابلة هذه المشكلات.

ومن هنا يتضح انه لابد من وجود خطة محكمة موضوعة تقوم على دراسة دقيقة لتحديد المشكلات بالنسبة لمناطق الانتاج والمنتجين والقائمين بامر هؤلاء المنتجين من متخذي القرار ووضع الحلول التي تناسب كلا منهما حسب دوره للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته واقامة المزيد من المشاريع والمؤسسات الزراعية والمصانع لاضافة قيمة للمنتجات الزراعية، وزراعة الأحزمة الشجرية كمصدات للزحف الصحراوي، وتأهيل المراعي وادارتها جيدا، تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة، إعادة السيرة الاولى وأفضل لمشروع الجزيرة والمناقل بالعمل الجاد كفريق متكامل من المرشدين الزراعيين ومراكز البحوث الزراعية المتخصصة والمهندسين الزراعيين وذوي الخبرات والمهتمين بأمر الزراعة ومتخذي القرار مع القيادات المحلية والمزارعين والمنتجين لمعرفة المعوقات والوقوف على حجم المشكلات ووضع الحلول المتكاملة التي تجعل من المشروع مزرعة تجريبية فريدة تطبق فيها كل اساليب الزراعة الحديثة لتلبي احتياجات البلاد من الغذاء ليتحقق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى ومن ثم يتحقق شعار السودان سلة غذاء العالم بما يفيض ويتدفق من الانتاج ان شاء الله… وشكرا.

مرشد زراعي