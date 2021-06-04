حبيت عشانك كسلا

يعيش الانسان في مناطق مختلفة بعضها قد يكون خارج الوطن وفي كل مكان يغشاه يحمل معه ذكريات وحكايات بعضها تذروها رياح الزمان العاصفة وبعضها يبقى ملتصقا بالذاكرة بمكانه وزمانه للأبد.

من الأماكن التي عشت فيها وانا طفل صغير مدينة كسلا في شرق السودان وبرغم أن ذلك الزمان تفصله عني الآن عشرات السنين فقد بقيت كسلا معي كأنها جزء من الذاكرة لا يتجزأ.

عمل الوالد رحمه الله معلما في المدارس الأولية (مرحلة الأساس حاليا) فجاب السودان كله شماله وجنوبه شرقه وغربه إلى أن حط به الرحال في مدينة كسلا. ما زلت أذكر الرحلة بالقطار كأنها حدثت بالأمس وقد كانت تستغرق يوما وليلة وأذكر أننا حملنا معنا (الزوادة) وهو طعام الرحلة برغم أن في القطار مطعم على مستوى راقي ولكن الأسرة دائما تفضل اكل البيوت.

استقبلتنا كسلا بترحاب وبشاشة وهي تستظل تحت بركة التاكا ويحتضنها القاش بحدائقه الغناء. ذهبنا من المحطة فورا لموقع العمل وهو مدرسة (كسلا الريفية الاولية) وقد هالني منظر المباني الحجرية البديع والمساحة الشاسعة التي تحتلها بداخليات الطلبة القادمين من الارياف وبيوت المعلمين الأنيقة فكان منظرا يسر العين. كانت كسلا الريفية في موقع استراتيجي تفصلها عن حي (الحلنقة) غابة صغيرة وعلى يمينها مدرسة (كسلا الأميرية الوسطى للبنين) وعلى اليسار مدرسة (كسلا الأميرية الوسطى للبنات) بحيطانها العالية التي تحجب حسان كسلا عن عيون المتطفلين.

في أول اسبوع لي في المدرسة تلقيت أول درس من الوالد دخل علينا الفصل فوقفنا احتراما ورددنا التحية بأحسن منها ثم جلسنا. طلب من كل منا أن ينهض ويذكر اسمه ثلاثيا بصوت عال حتى يتعرف عليه الآخرون وعندما حان دوري ترددت في القيام فهو والدي ويعرفني بالتأكيد ولكنه امرني بحزم بالوقوف ذكرت اسمي وانا في حيرة من امري ولكنني بعد تفكير عميق وصلت للنتيجة… يريد الوالد أن يبلغني ويبلغ الجميع اني هنا طالب من جملة الطلبة ليست لي ميزة ولا أفضلية فالكل سواسية ابن المدير وابن الخفير. لم افق من اثر الدرس الأول حتى جاء الدرس الثاني سريعا.

كانت حبوبة حبوبتي تسمى بخيته حمد الملقبة بـ(بت دبيسه) وهي امرأة ذات شخصية طاغية برغم انها دقيقة الحجم. كانت حبوبتي هذه تدللني على وجه الخصوص فتخيط لي الملابس البلدية العراقي والسروال وتطلق علي لقب (شيخ العرب) ربما لأنني انتمي لآل الخليفة وقد كان ارتباطي العاطفي بها عميقا للغاية وكنت احبها حبا صادقا. ذات يوم جاءنا خبر وفاتها تحمله لواري البضاعة القادمة من الخرطوم. أذكر انني جلست تحت ظل شجرة وانخرطت في موجة عارمة من البكاء والنحيب. كان الوالد يراقب من بعيد ولا يعلق. وفي طابور الصباح في اليوم التالي اخرجوني من بين الصفوف وتم ضربي علقة لا أنساها أبدا. تعجبت جدا فأنا لم ارتكب خطأ يستحق العقاب ولكن الوالد ذكر لي بعد ذلك ان البكاء بهذه الطريقة لا يليق فقد أصبحت رجلا ويجب أن اقابل مثل هذه الأمور بصبر وجلد فكان هذا هو الدرس الثاني.

في نهاية الأسبوع كنت وابن عمتي الشيخ ادريس بخيت نذهب لسوق كسلا للنزهة والترفيه وأذكر أننا أول ما نبدأ به هو وجبة (مخبازة) من محل يماني والصينية التي تكفي اثنين بقرشين ونصف فقط، وهي محلاة بالعسل أو السمن والسكر أو الموز واللبن فتخيل كيف كانت الحياة سهلة!!.

أذكر انني وقد كنت انقب في بعض الأوراق القديمة أن وجدت خطابا ارسلته لبعض اقاربي اخطرهم فيه بانني أرسلت لهم (قفة قريب فروت) دفعت فيها ستين قرش اي أقل من جنيه!!! تلك أيام نواضر نتمنى أن ترجع ويرجع معها خيرها.

كان لنا زملاء في المدرسة لهم أقارب يمتلكون سينما كسلا فكنا على سبيل التغيير نذهب احيانا للسينما وهي بالطبع مجانا فنذهب للترفيه وهو ترفيه مجاني. الوالد كانت له هوايات متعددة منها الصيد فقد اقتنى بندقية كان يصطاد بها من خارج كسلا الغزلان التي كانت تسرح وتمرح ولحمها لذيذ لم اذق مثله قط. كان الوالد يصطحبني احيانا إلى السوق حيث كان يمارس لعب الطاولة في (لوكاندة ابو طيارة) وأذكر كان يلاعبه دائما ضابط المجلس واسمه عبدالرحمن سلمان وكان رجلا ودودا لطيفا صار بعد ذلك محافظا للبحر الأحمر ثم سفيرا للسودان في جمهورية مصر العربية.

هذه شذرات متناثرة من ذكريات الطفولة في كسلا وهي مكان لا ينساه من عاش فيه حتى ليوم واحد.

الاخ الصديق مرتضى صباحي والد الفنان معتز صباحي قضى في كسلا فترة من صباه فقد عمل والده قاضيا فيها وعندما تم نقله ودع مرتضى كسلا باكيا بقصيدة جميلة تغنى بها الفنان التاج مكي تقول كلماتها:

خلاص مفارق كسلا

مفارق أرض التاكا

سايبك وحيد يا قلبي

شايل معاي ذكراكا

ان ذكرى الأيام الجميلة لا تنمحي من الذاكرة وقد كانت كسلا واحدة من الذكريات العطرة التي تزداد لمعانا كل يوم. وسلامتكم.

القاهرة / العيلفون