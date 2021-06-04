أمريكا.. بين الشعارات البراقة والمواقف الحقيقية!

الكلام المنمق والناعم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة أصبح يثير تساؤلات حقيقية وجادة في الشارع السوداني! مثلاً هل هي نواياها الحقيقية أم هي شعارات سياسية للاستهلاك الشعبوي ليس إلا؟! ولا يفوت على وعينا ما ظلت تطلقه الولايات المتحدة من شعارات رفيعة المستوى لكسب التعاطف مع الشعب السوداني! وكم رددت أنها مع دعم التحول الديموقراطي ومساندة الانتقال المدني والذي مازال شعارات لم تترجم بعد! العكس هو ما يحسه الناس من رفع للدعم وتنفيذ سياستها دون أي مقابل في التخفيف من معاناة الناس.

إن مطالبة الولايات المتحدة ضمن شعاراتها وخطاباتها المتكررة للشعب السوداني من الحكومة الانتقالية تقديم المسؤولين عن مأساة 3 يونيو إلى العدالة ماهو سوى خطاب مشكوك النوايا ولا يتوخى الواقع بقدرما يهدف إلى استقطاب الجماهير، فأين كانت الولايات المتحدة عندما لم يكن لدى لجنة التحقيق القدرة الفنية لتحليل الفيديوهات واحتياجها لأبسط الادوات والمعينات التي لم يستطع حتى الاتحاد الإفريقي توفيرها؟ هل فعلت الولايات المتحدة التي تمتلك كل هذه التقنية؛ أي شيء لدعم السودان في ذلك؟ وما نزال نذكر تزويد سفارتها للثوار بأرض الاعتصام بأجهزة للرؤية الليلية وبعض الأجهزة المساعدة في التأمين، هل كان ذلك أيضاً لايخرج من دور تملق الثورة والثوار ومحاولة إيجاد مجموعة وسطهم؟ وعدت الولايات المتحدة تزويد السودان بالقمح منذ أكثر من عام ولمدة خمس سنوات متواصلة، هل رآه أي مواطن سوداني؟ أين هو قمح الولايات المتحدة وما تزال صفوف الخبز ومعاناة الوصول إليه فجراً تؤرق المواطن؟!.

تُحَمِّل الولايات المتحدة السودان مسؤولية جريمة الحادي عشر من سبتمبر التي لم يرتكبها مواطنون سودانيون أو الحكومة الحالية وطالبتها بتعويضات وهي لا تملك سعر وقود اليوم أو توفير حليب الأطفال في قضية قال عنها الرئيس الأمريكي الحالي بايدن أنه ابتزاز ينبغي أن يشمئز منه كل أمريكي، هل تم استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ نعم لكن العقوبات لم ترفع عملياً وإن رُفعت نظرياً، بل يتضح من تصرفات الولايات المتحدة أن ارتقاء السودان؛ من خلال تطوره واستثمار موارده الذاتية الضخمة؛ واستقلاله في القرار السياسي والاقتصادي والسيادي؛ لا يتماشى مع المصالح الرئيسية لها، أمريكا أيها السادة؛ لم تلق بثقلها في البلاد من أجل سواد عيونها أو التزاماً بالمبادئ والقيم التي ترفعها كشعارات براقة لاستقطاب عاطفة الشعوب.. هي فقط تضع مصلحتها فوق الجميع.