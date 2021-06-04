علاقتي بجريدة (السوداني)

كانت فرحتي كبيرة وعظيمة لا توصف في تلك الأيام الخوالد من عام 1984م حيث قبلت حديثاً بجامعة امدرمان الإسلامية (قلعة العلم والإيمان) كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام مع نفر كريم من أبناء دفعتي، وكانت تجليات المرحلة أننا استوعبنا في الجامعة والتي سميت جامعة لأنها تجمع معارف وعلوم وخبرات عملية لم يكن لنا عهد بها، ولأن الجامعة والدراسة بها ستفتح حتماً آفاقنا نحو قضايا المجتمع وتاريخه العريض في العطاء وتملّكنا بالطبع آليات الحلول من خلال مناهج البحث والتفكير الصائب وتؤهلنا لنكون أكثر خبرة ودرايةً بقضايا بلادنا والاستعداد لخدمة المجتمع الذي يحتاج قطعاً لجهود كل أبنائه بالذات الشباب المسلح بالعلم والمعرفة، ومما لا شك فيه أننا من خلال وجودنا في الجامعة نخطو نحو المستقبل ونتحمل جزءا من الهم الوطني الكبير بحماس يدفعنا إليه الانتماء للسودان الجميل، ثم تأتي دراسة الصحافة والإعلام وكانت دراسات حديثة سبقت فيها جامعة امدرمان الاسلامية رصيفاتها من الجامعات السودانية، وهي بالطبع دراسات تفتح للطالب نافذة مبكرة لدراسة ومعرفة المجتمع السوداني بعمق من خلال ما ينشر في الصحف السودانية من مختلف بيئات السودان ونجوعه وفرقانه المتفرقة، وعلاقاته في الجوار الإقليمي والدولي .

بذلك الحماس الذي ذكرت انتظمنا في دراسة الإعلام وكان على رئاسة القسم في ذلك الزمان الدكتور الراحل/ عبد الرحيم نور الدين مع ثلة من العلماء الذين تخصصوا في فروع الإعلام المختلفة، وكان هناك ثمة جدل ينتظم منتدياتنا وجلساتنا الخاصة أن ممارسة الإعلام في عمومياته تحتاج (للموهبة) وهي الأساس ثم تثقل مستقبلاً للدراسة، وبالتالي إن كنت عديم الموهبة فإن الدراسة الأكاديمية للإعلام لن تفيدك كثيراً، إزاء هذا الجدل تبلورت سياسة رئيس القسم / الدكتور عبد الرحيم في أن يحفزنا على التعاون مع الصحف السيارة والكتابة فيها ومن ثم إحضار (القصاصة الصحفية) له شخصياً ولم نكن ندرك أنه كان يبحث فيما نكتب أيُّنا جاءت به الموهبة إلى هذا القسم وأيُّنا كان مخدوعاً بالمظاهر في خياره في دراسة الإعلام، وكان يخصص جائزة مالية بسيطة مكافأة لتلك القصاصات التي كنا نكتبها، تنافس الزملاء في ذلك المضمار وكان حظي أن أجد فرصة للتعاون مع جريدة (السوداني) الغراء التي كانت مملوكة للأستاذ المخضرم / محجوب عروة وكان صاحب الامتياز ورئيس التحرير وذلك بواسطة إخوة أعزاء أذكر منهم الأساتذة / سليم عثمان – معاوية أبو قرون – حسين حسن حسين، حيث أتاحوا لي فرصة الكتابة في بعض المواضيع الاجتماعية والأدبية، وكانت الجريدة في ذلك الزمان تقبع في (زقاق) ضيق خلف السفارة الأمريكية في موقعها القديم، استمر تعاوني مع (السوداني) إلى العام 1989م ولظروف انتقالي طالباً بكلية الشرطة في العام 1990م انقطعت الصلة ريثما عدت في مرحلة اخرى.

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