تعالوا للسلام بالداخل بلا شروط

ليس من مصلحة الجبهة الثورية التي جنحت للسلام عبر توقيعها اتفاق جوبا مع الحكومة الانتقالية فرض شروطها على الآخرين وعرقلة مساعي الحكومة للتفاوض معهم.

للأسف فاجأتنا الجبهة الثورية بتصريح نشر في عدد السبت 29 مايو بـ “السوداني” أعلنت فيه ضرورة مواءمة اتفاق الحكومة مع الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو مع اتفاق جوبا للسلام.

معروف مسبقاً رأي الحركة الشعبية شمال في اتفاق جوبا الذي انتقدته وقالت أنه لم يقدم حلولاً بقدر ما أفرز من أزمات جديدة.

ليس المجال هنا مجال مناقشة موقف كل طرف من أطراف الحركات التي حملت السلاح ضد نظام الإنقاذ فالتاريخ معروف ومحفوظ، لكننا كنا وما زلنا نرى ضرورة استكمال عملية السلام في الداخل بمشاركة كل الممانعين بدلاً من جرجرة هذه المفاوضات التي تجري في جوبا بصورة ثنائية وجزئية.

أولاً هذه المفاوضات التي تجري في جوبا أثرت سلباً على أداء الحكومة الانتقالية المقصرة أصلاً في تحقيق أهداف وتطلعات الجماهير الثائرة، كما أثرت على أعمال ورشة مناقشة قانون الأمن الداخلي المثير للجدل بسبب مشاركة وزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات ومدير الاستخبارات العسكرية في مفاوضات جوبا.

مع تقديرنا وشكرنا لحكومة جنوب السودان وللجنة الوساطة نرى ضرورة استكمال عملية السلام بالداخل في مؤتمر جامع لكل الأطراف بلا شروط مسبقة لاستكمال عملية السلام الشامل العادل ودفع استحقاقاته على أرض الواقع بدلاً من الحلول الجزئية والثنائية التي فشلت من قبل وما زالت تتعثر حتى بعد اتفاق جوبا.

ليس هناك وقت للتشاكس وافتعال المعارك في غير معترك، تعالوا جميعاً في الداخل للمساهمة العملية في تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي والقانوني والعدلي وبسط العدل ورفع المظالم ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتكثيف الجهود لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.