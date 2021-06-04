وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يشيعون الشهيد عثمان حسين

الخرطوم: السوداني

شُيع اليوم الجمعة جثمان فقيد الوطن والشرطة الشهيد/ عثمان حسين التابع لشرطة ولاية الخرطوم جهاز حماية الأراضي والذى اغتيل أمس برصاص الغدر والخيانة فى موكب الثالث من يونيو وذلك بحضور الفريق أول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية والفريق أول شرطة حقوقى/ خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود شرطة ولاية الخرطوم وزملائه.

يذكر أن قيادة الشرطة ظلت مرابطة منذ وقوع الحادثة بالمستشفى ومنها الى مشرحة امدرمان ومنزل الشهيد بالحلة الجديدة امدرمان ومنها الى مقابر حمد النيل حيث شيعه الآلاف من زملائه وذويه وجموع المواطنين، حيث شهدت مقابر حمد النيل تدافع المشيعين منذ وقت مبكر من صباح اليوم.