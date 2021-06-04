حميدتي: (لولا أنا لكان البشير حتى الآن حاكماً وسنكشف للشعب كل المؤمرات)

الخرطوم: السوداني

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتهامات لجهات – لم يسمها- تعمل على شيطنته والتقليل من شأنه ودوره في التغيير، مشيراً إلى أنها قللت من رتبته العسكرية ووصفته بالفريق خلا، كما قللت من سودانيته، بوصفه تشادي تارة ونيجيري ومالي.

وقال دقلو لدى مخاطبته اليوم الجمعة تأبين القيادي في حركة جيش تحرير السودان مبارك نميري، أنه الشخص الوحيد في اللجنة الأمنية؛ الذي لم يوافق على فض اعتصام القيادة.

وأضاف “بأنهم هم من قاموا بالتغيير، من أجل تجنب سفك دماء الشعب السوداني أمام القيادة”، مؤكدا بان البقية كلهم كانوا مجتمعين على فض الاعتصام عن بكرة أبيهم، (وأنا من اتخذت قرار التغيير).

وتابع (لولا أنا لكان البشير حتى الآن حاكماً، نحن من قمنا ياعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية)، في إشارة إليه وقواته في الدعم السريع.

وزاد: “عن بكرة أبيهم كانوا مجتمعين لفض الاعتصام، أنا البقيت السبب ودعمت الشعب، والان أصبحت عدواً للشعب”. متسائلا (أنا ذنبي شنو يا جماعة).

واستدرك قائلاً: (السبب كلو الكرسي نمرة اثنين القاعد فيهو دا، دا حصري دا ممنوع زول يجي فيهو، عشان نكون واضحين يا جماعة).

وواصل: (لانو دايرين محلي في الخلا أقاتل ناس مناوي وجبريل، في وادي هور وغيره، لكن نحن تاني ما بتنغشى الشلاقي ما خلى عميان).

واضاف: (مافي أي تغيير حدث حتى الآن، غير عمر البشير دخل السجن مع الجماعة الكبار، ودخلناهم نحن مافي زول دخلهم غيرنا)، مشددا على انهم سيكشفوا للشعب كل هذه المؤمرات، وقال: (صبرنا كتير وما حانصبر اكتر من كده).