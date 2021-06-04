الدعم السريع: ما راج من شائعات بتوتر العلاقة مع الجيش الهدف منها خلق الفتنة

الخرطوم: السوداني

اصدر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة ادم، بياناً نفى فيه أي توتر ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، مشيراً إلى أن ما راج من شائعات بتوتر العلاقة مع الجيش تهدف إلى خلق البلبلة و الفتنة ومن أطلقها لا يريد خيراً للبلاد.

وقال جمعة في بيان: “تابعتم وتابعنا ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن توتر العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تلك الشائعة ذات المقصد المعلوم والتي تهدف الى خلق بلبلة وفتنة ومن أطلقها لا يريد خيراً للبلاد، ازعجته ما تقوم به قوات الدعم السريع وقائدها من عمل وطني خالص … اننا اذ نثق في فطنة شعبنا الآبي ندعوه إلى تفويت الفرصة على من يتربص بثورته المجيدة”.

وأكد جمعة ان قوات الدعم السريع هي جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، وانها ستظل على العهد حامية للثورة، تقف الى جانب الشعب في كل كبيرة وصغيرة، ولن تثنيها مثل هذه الشائعات عن القيام بواجبها الوطني في حماية الشعب.