(2.250) تلميذ سوداني يجلسون لامتحانات شهادة الأساس بمصر غداً

الخرطوم : السوداني

أعلنت سفارة السودان بجمهورية مصر العربية، عن إكتمال الترتيبات الإدارية والفنية والصحية كافة، لإنطلاقة امتحانات شهادة الأساس بمركز القاهرة يوم غد الأحد .

وقال المستشار الثقافي بالسفارة، د. مرتضى محمد عثمان، إن عدد التلاميذ الجالسين لامتحان هذا العام 2250 تلميذ وتلميذة موزعين على مركزين بالقاهرة هما مركز المجلس الإفريقي ومركز مدرسة الصداقة السودانية ويتم الجلوس للامتحان لمنسوبيه بمدرسة أمير الشعراء بمنطقة أم المصريين جنوب الجيزة.

وقال إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع اللجان والمشرفين والكنترول من أجل إنجاح الإمتحانات بالصورة المطلوبة مع الإلتزام الصارم بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الصحية وفي أولها التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

وطمأن أولياء أمور التلاميذ بأن السفارة السودانية ولجنة الإمتحانات بمركز مصر تقوم بواجبها على الوجه الأكمل تجاه استمرار عملية الامتحانات بصورة تتناسب والمسئولية المهنية والتعليمية إدارياً وفنياً وصحيا.ً

وأشار الى وصول الكنترول من السودان متمثلاً في الأستاذ عوض آدم الصديق كنترول المدرسة السودانية ومركز المجلس الإفريقي الأستاذ الرشيد شريف أبوبكر.