شركة انجليزية تبدى استعدادها لتمويل أسطول الهندسة الزراعية بالجزيرة

ودمدني: عمران الجميعابي

أعلن رئيس مجموعة فالنتين العالمية الإنجليزية، يان موريسنعن الاستعداد لتوقيع اتفاق وشيكمابين إدارة مشروع الجزيرة والبنوك الإنجليزية لتوفير تمويل متوسط المدى لدعم أسطول الهندسة الزراعية بأحدث الآليات وتأهيل البنيات الأساسية بالمشروع بنهاية يونيو الجاري.

من جانبه أكد محافظ المشروع د. عمر محمد مرزوق، لدى استقباله رئيس مجموعة فالنتين العالمية الإنجليزية يام مورس بمكتب المشروع بالخرطوم، أن زيارة مورس تأتي في إطار الانفتاح العالمي على المشروع، موضحا أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ما بين إدارة المشروع والمجموعة خاصة فيما يتعلق بدعم المجموعة لأسطول آليات الهندسة الزراعية بأحدث تقانات الميكنة الزراعية .

في السياق أبدى مستر موريس إعجابه بمنظومة العمل الزراعي بالمشروع، معلنا عن التوقيع على اتفاق ما بين إدارة المشروع والبنوك الإنجليزية لتوفير تمويل متوسط المدى لدعم أسطول الهندسة الزراعية بأحدث الآليات وتأهيل البنيات الأساسية بالمشروع على أن لا يتجاوز ذلك النصف الثالث من يونيو الجاري.