الدستور والقضاء يعرقلان التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري

الخرطوم : السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة للمفاوضات مع الحلو، الوزير خالد عمر يوسف، إن الوفد الحكومي اقترب من نهاية مناقشة قضايا الاتفاق الإطاري مع الوساطة والطرف الآخر .

ورجح الوزير عمر يوسف وفقاً لتعميم يومي صادر عن الجانب الحكومي، إلى إمكانية توقيع اتفاق اطاري خلال أيام قليلة، وزاد : ” تم استكمال ورقة الاتفاق الإطاري والتوجه الى البحث عن الحلول التوافقية للمواضيع المتباينة”.

والخميس انعقدت بجوبا الجلسة الرابعة للتفاوض بين وفد حكومة السودان الاتقالية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو .

وأكد مقرر فريق الوساطة بجنوب السودان د. ضيو مطوك، الاستمرار في البحث المستمر عن الحلول المناسبة حول الرؤى والاقتراحات التي بها نسبة من التباين، مشيراً الى رفع الجلسة لهذا اليوم على أن تستمر امس الجمعة لمناقشة الجزء المتعلق بالدستور والقضاء .