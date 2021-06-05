المطربة نانسي عجاج : “إلى السادة الجدد مستجدي النعمة”

الخرطوم: كوكتيل

استبقت المطربة نانسي عجاج مواكب العدالة والقصاص 3 يونيو، وأعلنت دعمها وتأييدها لها، مؤكدة أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تعتبر مأساوية. وكتبت عجاج في منشور عبر صفحتها الشخصية بفيس بوك رصده (سودافاكس) : ” بعد الغياب أظنو غياب ضروري لمحاولة استيعاب مآل الأحوال، وكيف الحال مؤلم، متناقض وقبيح حد السفور. الواقع بقول إنه بكل الحسابات الثورية اتراجعنا إلى نقطة ما قبل البداية، وبقول برضو إنو جزء مقدر قوى الثورة اصابتها الحيرة وكثير من الإرهاق. بقول إنو فرص الحياة الكريمة انعدمت تماما وبقول انه الحكومة (السادة الجدد مستجدي النعمة) متجاهلة، بل منصرفة تماما عن اوجاع المواطن البسيط واحتياجاته الاساسية الأبسط. الحاصل الآن من تضييق شديد على معاش الناس، إهدار طاقاتهم ، ارهاقهم بالانتظار اللانهائي ولا شيء غير بيانات تصريحات، لجان ومؤتمرات، وتجاهل تام لقضاياهم الملحة. وكأنه نوع من التأديب ، والعقاب لأي زول حلم بعدالة، سلام او حال افضل. بقينا نمر على أخبار اختفاء المواطنين، الاختطاف، القتل تعذيبا كحدث مألوف ومتكرر. شخصيا، متجاوزة المسميات والمهام( عسكري /مدني، سيادي/وزاري.. إلخ) ومدام بتجمعهم قاعات وطاولات اجتماع واحدة. والكل متناغم والحمد لله اذن الكل مسئول. ولا عزاء لتضحيات الصادقين ولا عزاء لأحلام المسحوقين مع اني مع الرأي البنادي ببناء اجسام وكيانات قاعدية تمثل روح وتطلعات جيل الثورة. لكن الى ذلك الحين، برضي مع المواكب، الاضرابات وكل وسائل الضغط المشروعة. لانه الجمرة بتحرق الواطيها والكلمة الاخيرة للشارع. واذا فقدت ماء الحرية فعليك بتراب الكرامة.