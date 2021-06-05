هلال الأبيض يهزم الشرطة بثنائية الغزال وأمين

هزم هلال الأبيض، منافسه الشرطة القضارف بهدفين دون رد بملعب دار الرياضة بامدرمان ضمن مباريات الاسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز استطاع هلال الابيض ان يصل لشباك الشرطة في الدقيقة ٣٩ من ركلة ثابتة أحرزها مهند الطاهر، وحسم امين عصام المواجهة لصالح البلدي بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة “٦٥” من عمر اللقاء ولم يضف الفريقان اي جديد حتى اعلان الحكم صافرته بفوز التبلدي بهدفين دون رد ليرتفع هلال الابيض برصيده الى “٢٤” نقطة ويبقى الشرطة القضارف عند “١٤” نقطة.