رجل أعمال يعتذر عن قيادة اللجنة المالية بالمريخ ويكشف لـ(السوداني) التفاصيل

أعلن رجل الأعمال الشاب يس تاج السر الشاذلي، عن عدم رغبته في العمل وقيادة اللجنة المالية بنادي المريخ التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة اللجان الدائمة نهار اليوم.

وقال يس في تصريح صحفي لـ(السوداني)، إنه لم يكن على علم باختياره ضمن اللجنة ولم يتم التنسيق معه أو مشورته.

كما أشار إلى أنه لا يعلم الجهة التي دفعت باسمه أو تقف وراء ترشيحه، قاطعاً بأنه ليست له علاقة برئيس النادي سوداكال من قريب أو بعيد حتى يعمل معه.

وأضاف بأنه ونظراً لكل الحيثيات السابقة، فإنه يعتذر لجماهير المريخ العظيمة عن هذا التكليف، مؤكداً أن العمل في نادي المريخ شرفٌ كبيرٌ وعظيمٌ لأي شخص محب وحادب على الكيان، ولفت النظر إلى أنه سيختار الوقت المناسب للعمل الإداري بالنادي.