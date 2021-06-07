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الهلال يعود للتحضيرات اليوم بغياب عناصره الدولية

الرياضة
By alsudani 0

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الهلال، تحضيراته تأهبا للاستحقاقات التي يخوضها خلال المرحلة المقبلة، على مستوى مسابقة الدوري الممتاز، والتي يتصدرها الأزرق برصيد “40” نقطة.
حيث يؤدي الفريق مراناً على ملعبه بأم درمان عصر اليوم، عقب نهاية الراحة التي كان قد منحها البرتغالي ريكاردو فورموزينهو للاعبين، عقب مباراة الأزرق والأهلي مروي، في الجولة الثانية للدورة الثانية من الدوري الممتاز، والتي حسمها الأزرق لصالحه بهدف وليد الشعلة.

alsudani
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