المريخ يواصل تحضيراته للممتاز

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ عصر أمس حصة تدريبية بالقلعة الحمراء، واستمر المران الذي أشرف عليه المدير الفني للزعيم الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون زهاء الساعتين، واشتمل المران على تمارين الإحماء البدني بإشراف المعد البدني المصري إسلام جمال الذي قام بتكثيف الجرعات البدنية للاعبين من خلال تمارين متنوعة، وعقب التدريبات البدنية التي اتصفت بالقوة نفذ الإنجليزي لي كلارك مجموعة من الجمل الفنية مع اللاعبين قاموا بتنفيذها وسط حماس كبير، ومن ثم أجريت تقسيمة بين الأصفر والأحمر شهدت تألقا جماعيا لنجوم الفرقة الحمراء، وينتظر أن يواصل الأحمر تحضيراته التي يغيب عنها نجوم المريخ الملتحقون بمعسكر المنتخب الوطني الذي يتأهب لمواجهة نظيره الزامبي ودياً ومن ثم اللعب امام نظيره المنتخب الليبي في التاسع عشر من شهر يونيو ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة العربية للمنتخبات.