رسميا.. الكاف يعلن تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي إنه تم تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقررة يوم 25 يونيو الجاري، لأسباب متعلقة بتفشي فيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.

وأكد الكاف أنه يسعى من خلال عمل لجانه لأن يجعل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون نسخة قوية للبطولة القارية.

والجدير بالذكر أن أمم أفريقيا كان من المفترض إقامتها العام الجاري قبل أن يتم تأجيل المسابقة لانتشار فيروس كورونا.

وستقام نهائيات البطولة وفقا لما أعلنه الكاف من قبل خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022م.

وكان الكاف بدأ في إرسال لجان تفتيش إلى الكاميرون خلال الفترة الماضية، لمتابعة الاستعدادات لانطلاق البطولة خاصة الملاعب وتجهيزاتها لاستضافة المباريات.