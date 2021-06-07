هلال الأبيض والأمل عطبرة يتعادلان وديا

تعادل فريقا الهلال الابيض والامل عطبرة صباح امس بملعب اركويت بدون اهداف وذلك في اللقاء الودي الاعدادي للفريقين وجاءت المباراه قوية وسريعة من قبل الفريقين واتاح الجهاز الفني للهلال بقيادة الجنرال صلاح محمد آدم المدير الفني ومعاه عبدالباقي الطاهر وهشام النضر الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الشرطة القضارف والبدلاء في ذات اللقاء ولعب الفريق بتشكيلة ضمت يونس الطيب في حراسة المرمى ورباعي خط ظهر مكون من صدام ودنوباوي وبكري بشير وسيف تبلدي ومحمد حقار وفي الوسط لعب شمس الدين علي ومصطفى الدكتور واسماعيل حسن وخالد دفع الله ولعب في المقدمة الهجومية مصعب جلنجات ومحمد الكرنوس وشارك في الشوط الثاني كل من عمر فريجاب وآدم فولة ومحمود امادو ومحمد بابكر بارا بينما اكتفى بقية اللاعبين بالجري حول الملعب وتفكيك العضلات وكان اللاعبون الذين ادوا مباراة الشرطة القضارف قد خضعوا لحمام ثلج ومساج تحت اشراف الكابتن ايمن الكوك ويوالي الفريق تحضيراته الاثنين تأهبا واستعدادا لمواجهة الاهلي الخرطوم في ثالث جولات الفريق لمنافسة الدوري الممتاز.