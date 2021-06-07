الشرطة القضارف يتعادل وديا مع حي العرب استعداداً لتوتي

وسط اهتمام إداري كبير من جانب مجلس إدارة نادي الشرطة بقيادة اللواء شرطة كمبال حسين كمبال تعادل فريق الشرطة القضارف وحي العرب بورتسودان بدون أهداف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعداداً للجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. جاء اللقاء بين الفريقين قويا وسريعا اخذ طابع المباريات الرسمية منح فيها الشرطة الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة هلال الابيض بتشكيلة ضمت عمار صالح في حراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي جعفر، شرف آدم، دانيال، عبد العزيز النسور وفي الوسط، خالد جلكسا، بنجامين، زاهر توتو، عزام هشام ،وفي المقدمة الهجومية رابين رؤوف و فلبس، واخضع المعد البدني محمد الياس بقية اللاعبين لتدريبات لياقية عبر محطات مختلفة، وطبق اللاعبين عدداً من الجمل الفنية، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدربهم منتصر بشرى ،واختتمت كفاح صالح التدريبات بتقسيمة على ملعب خماسيات الاكاديمية. هذا وسوف يجري الفريق تمرينه الرئيس غدا الاثنين استعدادا لمواجهة توتي في ثالث جولات الفريق لمنافسة الدوري الممتاز في القسم الثاني.

والتقى اللواء شرطة كمبال حسين كمبال رئيس مجلس اداراة النادي بالجهاز الفني واللاعبين بحضور العقيد شرطة عادل إبراهيم محمد عضو المجلس والاستاذ عباس الأزرق رئيس القطاع الرياضي. حرصوا على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق عقب التمرين وتحدثوا عن المرحلة القادمة وضرورة التركيز وعدم التهاون، وحث اللاعبين على الجدية واللعب بغيرة وروح، مؤكدين ثقتهم الكاملة في اللاعبين على تحمل المسئولية والعودة لسكة الانتصارات، وقدم العقيد شرطة عادل دعما ماديا وعينيا للاعبين، وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق على بذل مزيد من الجهد بتقديم عروض ونتائج مشرفة تليق باسم النادي.