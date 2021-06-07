الوزير السعودي قطان يلتقي سلفا كير وعبد العزيز الحلو بجوبا

جوبا: السوداني

التقى وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم برئيس جنوب السودان سلفا كير، واستعرض خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.



كما التقى الوزير السعودي قطان، برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو، خلال زيارته الرسمية لجنوب السودان.

جرى خلال اللقاء، الحديث عن سير مفاوضات السلام مع وفد الحكومة السودانية، حيث أكد قطان حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام الشامل في السودان، بما يحقق أمن ووحدة واستقرار السودان.