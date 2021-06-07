أسعار الدولار توالي انخفاضها بالسوق الموازي

الخرطوم: الطيب علي

واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، رحلة التراجع أمام سلة العملات الأجنبية، متزامنة مع تراجع الطلب وانتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها البنك المركزي. وإجراءات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، حيال البنوك وضبطها، ومُطاردتها لكبار المُضاربين في السوق السوداء، ومخربين الاقتصاد الوطني.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار تراجع في ختام تعاملات الإثنين إلى 457 جنيهاً للبيع مقارنة بـ460 جنيهاً الأحد، فيما سجل سعر البيع للدرهم الإماراتي 122 جنيهاً والشراء 120جنيهاً، كما بلغ سعر البيع للريال السعودي 120جنيهاً والشراء 118 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع لليورو 540 جنيهاً والشراء 530 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون، انخفاض أسعار العملات إلى زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب، متوقعين مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة خاصة مع انتظام تحويلات ومشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف واستمرار بنك السودان المركزي في تنظيم مزادات النقد الأجنبي.