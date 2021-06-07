حميدتي: الجيش والدعم السريع في خندق واحد ولن نوجه سلاحنا على بعض

الخرطوم: السوداني

قطع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بعدم صحة توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ووصفها بالشائعة المغرضة ذات الأجندة، وأكد أنهم في خندق واحد وأن لا شيء يستحق القتال. وقال: “مافي حاجة بتخلينا نختلف.. الجيش والدعم السريع حاجة واحدة”، واضاف: “السودان ملتهب لانو في غرف شغالة شائعات وفتن”.

ووجه حميدتي رساله لقواته: “انتو والقوات المسلحة حاجة واحدة ولن نوجه سلاحنا لبعضنا”، وتابع: “انتو قوات مسلحة بنص القانون، قائمون بواجبكم على اكمل وجه، ونحن الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد”، ونوه إلى ان الحرب أدت الى عدم تقدم البلاد، في وقت عبرت فيه الجيوش من حولنا، داعياً الأجهزة النظامية الى التعاون في كل الولايات والعمل تحت بوتقة واحدة.

وأوضح حميدتي لدى مخاطبته، القوات اليوم “الاثنين”، أن الخلافات لا يجدونها إلا في الوسائط، محذراً من أن تمضي الاوضاع بالبلاد عبر الشائعات، مضيفاً “الشعب لابد أن يكون صاحياً لأي مهدد ويجب أن لا يهتم بالشائعات.

ودعا حميدتي، قواته الى ضرورة الالتزام بالانضباط، لجهة أن أعداء النجاح كثر، وقال: “عشان تكونوا عارفين، خطواتنا محسوبة وفي كتار منتحلين صفتنا لابسين كاكينا لأجل تشويه سمعتنا”، وزاد: “شدوا الحيل كلنا نعمل لأجل الحاجة البتمرق البلد لبر الأمان، ونطمئن لن نسمح لأي متهور بعمل انقلاب، وصولاً للديمقراطية”.

وأوضح دقلو أنهم يعملون بشكل يومي لأجل أن يعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي في ربوع البلاد، وتمنى أن يصل الجميع إلى ركب السلام، مشيراً الى أن هناك من لا يريد الديمقراطية، مؤكداً أنهم حراسها وحماتها.