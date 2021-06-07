وفاة (6) أطفال وفقدان وإصابة آخرين في حادثة انجراف تربة من جبل بغرب دارفور

مورني: محجوب حسون

توفي (6) أطفال وجُرح اثنان بسبب انجراف تربة صخرية من جبل دار بره، غرب منطقة مورني التابعة لمحلية كرينيك بولاية غرب دارفور.

ووقع الحادث أثناء قيام عدد من الصبية بممارسة أعمال الحفر للحصول على الحصى وبعض التربة والحجارة المخصصة في إعادة تأهيل وتشييد المنازل التقليدية في المنطقة، خلال الخريف من كل عام.

وبحسب شهود عيان من المنطقة لـ(السوداني) أشاروا إلى أن مجموعة من الصبية كانوا تحت جبل مورني وهم يمارسون عمليات حفر التربة، وأضاف: “أثناء الحفر انجرفت كميات كبيرة من الحجارة عليهم من أعلى الجبل، ما أدى إلى وفاة (6) أطفال في الحال، وإصابة (2) تم نقلهما إلى مستشفى زالنجى لتلقي العلاج وما زال البحث جارياً عن فقدان ما لا يقل عن ثلاثة أطفال في الحادثة تجرى عمليات البحث عنهم من بين الركام”.