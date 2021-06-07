والي الخرطوم يوجه بتفعيل مرسومي تنظيم الأسواق والإشراف الصحي وعقوبات رادعة للمخالفين

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، توجيهاً للمدراء التنفيذيين في جميع محليات الولاية، بتفعيل مرسومي تنظيم الاسواق والاشراف الصحي.

وأجازت حكومة ولاية الخرطوم، مطلع العام الحالي مرسوماً لتنظيم الأسواق، وآخر لتنظيم الإشراف الصحي، والشئون البيئية بمحليات ولاية الخرطوم.

وشدد والي الخرطوم، على المدراء التنفيذيين بالمحليات، تنزيل القرار على كافة الوحدات الإدارية التابعة للمحليات، ومتابعة تنفيذ القرار على الارض.

ومنحت المراسيم للسلطة المختصة توجيه إنذار مكتوب لأي شخص يخالف النصوص التي وردت في المراسيم لإزالة المخالفة خلال 72 ساعة من تاريخ الانذار.

وأوقعت المراسيم عقوبات رادعة لكل من يخالف النصوص الواردة فيها، بغرامة لا تقل عن 5000- 20000 جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تتجاوز الشهرين.

وشددت المراسيم على مضاعفة العقوبة والغرامة أو إغلاق المحال في حال تكرار المخالفة أكثر من ثلاثة مرات، وأشارت إلى توريد 50% من الغرامات لصالح المحلية، ومنحت المراسم المدراء التنفيذيين حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم.