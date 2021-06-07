المباحث توقف شبكة إجرامية من الاجانب متخصصة في الإحتيال وابتزاز الضحابا باستخدام فتاة في نشاطها

الخرطوم: السوداني

تمكن فريق المباحث بحري من ضبط شبكة إجرامية معظم افرادها من جنسيات أجنبية مختلفة تخصصت في جرائم الإحتيال وإبتزاز الضحايا من المواطنين وأخذ أموالهم مستخدمين فتاة في تنفيذ جرائمهم.

وقال بيان صحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لشعبة الفيدرالية بحري تفيد بوجود شبكة أجنبية تمارس نشاطا إجراميا ومخالف للقانون بالاستيلاء على أموال المواطنين والاحتيال عليهم وإبتزازهم باستخدام فتاة في نشاطهم الاجرامي

وشرح البيان ان مهمة الفتاة تنحصر في الإتصال عشوائيا بارقام هواتف الضحايا تخبرهم بأنها تنتمي لمنظمة خيرية تتبع للامم المتحدة ولديهم أموال يودون توزيعها لمستحقيها من الشرائح الضعيفة، وان العصابة تستخدم عربة توسان مؤجرة .

واشار البيان ان افراد العصابة يطلبون من الضحايا لكي تصلهم المبالغ المالية ان يدفعوا قيمة الجمارك والشحن والمصروفات الادارية المتعلقة بتحويل الاموال وأنهم في أمس الحوجة لاموال لمقابلة تكاليف هذه المنصرفات علي أن تخصم من الاموال التي تأتي من المنظمة لاحقا وبعد إستلام الاموال من الضحايا يختفون تماما عن الأنظار .

و قال البيان انه وعلي ضوء ذلك تم تكليف فريق ميداني لملاحقة أفراد الشبكة ووضع حد لنشاطهم الإجرامي وانه من خلال البحث والتحري الدقيق تم التوصل الى هوية المشتبه بهم ومعرفة أماكن تواجدهم وعلي إثر كمين محكم تم ضبط أفراد الشبكة والتي تتكون من 3 أجانب من جنسيات مختلفة .

و اشار البيان انه على اثر ذلك حضر احد الضحايا و الذي تم احتياله مبلغ 830 الف جنيه ومن خلال طابور الشخصية تم التعرف عليهم وعلي ضوء ذلك تم اتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتهم وقد تم تعديل البلاغ من المادة 44 إجراءات الي المادة 178/من القانون الجنائي بواسطة نيابة القسم الأوسط بحري.