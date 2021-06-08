بكتيريا خطيرة بالمياه تسبب التسمم لطالبات داخلية جامعة سنار

الخرطوم : السوداني

كشفت نتائج فحص عينة المياه التي أخذت من داخلية رابعة العدوية لطالبات كلية الاقتصاد بجامعة سنار أن المياه ملوثة ببكتيريا السالمونيلا .

ووصف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار الوزير المكلف د. عبد المجيد محمود ابو النور، نوع البكتيريا بأنها من أخطر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) اصدرت ادارة الطوارئ والتصدي للاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار تقريراً مبدئياً عن حالات التسمم الغذائي بداخلية رابعة العدوية لطالبات كلية الاقتصاد بجامعة سنار وان مصدر المياه بئر ارتوازية موصلة بشبكة وأن عدد المراحيض ٨ مراحيض وابان التقرير بانه ورد بلاغ بتاريخ يونيو بحدوث حالات تسمم .