المستوردين: 12 مليار دولار حجم الاستيراد الحقيقي للعام الماضي

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال رئيس غُرفة المستوردين شهاب الدين الطيب ،لـ(السوداني) إن حجم الاستيراد الحقيقي للعام الماضي، يبلغ نحو 12 مليار دولار ، فيما بلغ حجم الاستيراد عبر القنوات الرسمية 9 مليارات دولار فقط ، عازياً الفرق في (3) مليارت دولار للتهرب الضريبي .

وطالب الدولة بالتدخل العاجل ومعالجة التشوهات،بالقطاع الضريبي منذ أكثر من 20 عاماً، مناشداً بضرورة وجود برامج حقيقية لإصلاحات ضريبية وجمركية في كل من التقييم ،و القوانين واللوائح والفئات ،على أن يتم التنسيق الكامل مع وزارة التجارة وغُرفة المستوردين.

وكشف عن مشاكل ومعوّقات تُواجه عملية الاستيراد بالبلاد بداية من تذبذب أسعار الدولار ، إضافة لضعف مقدرات الموانئ مما أدى لتقليص نسبة تدفق البضائع للأسواق إلى 50% وأسهم في ظهور (سُوق الندرة ) وارتفاع جنوني في أسعار البضائع بالأسواق .

وشكا شهاب الدين ،من زيادة رسوم الموانئ للبضائع بحيث ارتفعت رسوم الموانئ للحاوية الواحدة إلى 320 ألفا بدلاً من 45 ألفا، ونوه إلى تهرب عدد كبير من المستوردين من المظلة الضريبية والجمركية عن طريق الاستيراد الشخصي ، وكشف عن خلل في التقييم الجمركي بحيث يتم تقييم البضائع بأسعار أكبر من قيمتها الحقيقية .