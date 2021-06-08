كورونا .. 77 إصابة جديدة و3 حالات وفاة

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات بالسودان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (36064) حالة إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى (2704) وفيات، وتعافي (29760) حالة منذ بداية الجائحة في مارس 2020

وكشف التقرير الوبائي ليوم 6 يونيو الصادر من إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة الاتحادية ، أمس، عن تسجيل ولاية الخرطوم لـ17 حالة إصابة، الجزيرة 4، نهر النيل 13، شمال دارفور 4 و 2 بولاية القضارف .

وتدعو إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية.