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مساعدات إماراتية لـ(6) ولايات سودانية

أخبار السودان
By alsudani 0
Cycling: 2nd Abu Dhabi Tour 2016 / Stage 3 Illustration / United Arab Emirates (UAE) Flag/ Al Ain-Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet 1025m (150km)/ The Strata Stage / Ride To Abu Dhabi / ©Tim De Waele

الخرطوم : السوداني

نفذت سفارة الإمارات بالخرطوم اليوم مشروع المساعدات الإنسانية بتوزيع (180) طناً من المواد الغذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي للأسر السودانية.
وسيرت السفارة قوافل إنسانية إلى (6) ولايات شملت ولاية البحر الأحمر في مناطق ود عشار، حقين العديرة المنوفلاب القليعة، وولاية كسلا منطقة هداليا، وولاية الجزيرة منطقتي الربوة وكريعات، والولاية الشمالية بمناطق الملتقى والأراك، وولاية غرب دارفور، وولاية الخرطوم التي تم توزيع المساعدات لمناطق توتي، الكلاكلة، وعدد من الخلاوي بامدرمان ومنطقة صابرين، بالإضافة إلى توزيع معينات مدرسية بعدد من المدارس في منطقة اللاماب والصحافة.
وأكد السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي ، استمرار المساعدات الإماراتية للشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ العديد من المشاريع التنموية والإنسانية في السودان.

alsudani
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