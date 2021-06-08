اكتمال تحضير(75)% من مساحة العروة الصيفية بالرهد

الخرطوم: سونا

أعلن مدير عام مؤسسة الرهد الزراعية عبد العظيم عبد الغني عن اكتمال تحضير أكثر من 75% من المساحات المستهدفه بزراعة محاصيل العروة الصيفية والبالغه 120 ألف فدان منها 30 ألف فدان فول سوداني و30 ألف ذرة إضافة لتخصيص 60 ألف فدان للقطن.

وأكد عبدالغني اكتمال زراعة مساحات الفول السوداني ووصلت مرحلة الرية الثانية وأقر بجملة من التحديات التي واجهت التحضير للعروة الصيفية والمتمثلة في تعثر انسياب المواد البترولية خاصة البنزين وانعدام سماد الداب ولم يقم البنك الزراعي بتوزيعه حتى الآن.

ودعا إلى ضرورة إضافة طلمبة مياه جديدة بالإضافة للأربع العاملة الآن لتحقيق الإستقرار المنشود في عمليات الري.

وأشار إلى عدم التزام شركات الحفر بالعقود المبرمة متوقعاً حل مشكلات الري خلال الأيام المقبلة، مؤكداً استمرار الجهود الاتحادية والولائية والشعبية لإعادة تأهيل طريق العريباب- الفاو بطول 120 كلم لتسهيل حركة المرشدين الزراعيين والمنتجين والمواطنين.