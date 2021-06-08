جبريل يدعو لإشراك القطاع الخاص في تطوير مشروع الجزيرة

الخرطوم: السوداني

دعا وزيرالمالية د. جبريل إبراهيم لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بمشروع الجزيرة تتضمن وجود شريك حقيقي من القطاع الخاص لتطويره وزيادة إنتاجيته ومساهمته في الاقتصاد،لافتاً إلى جهود إدارة المشروع في توفيركافة معينات إنجاح الموسم الصيفي.

وقال في لقائه بمكتبه أمس مجلس إدارة مشروع الجزيرة إن المشروع يحتاج لإعادة تأهيل وتطويرمن خلال بناء القدرات البشرية وتأهيل البنى التحتية للمشروع خاصة بعد أن أصبح توجه الدولة نحو الزراعة، واعداً بتذليل معوقات إنجاح الموسم الزراعي.

وطالب محافظ المشروع وزارة المالية بأن يؤول المشروع لوزارة المالية وبنك السودان كما كان في السابق حتى يتسنى له البدء في التحضير للموسم الزراعي قبل وقت كافٍ من موسم الزراعة.

وجدد عزم إدارة المشروع على تطوير المشروع من خلال حملة إعمار مشروع الجزيرة. ودعا إلى أن يكون تأهيل المشروع من أولويات الفترة الانتقالية.

وأشار وزيرالمالية لأهمية قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة مشاكل مشروع الجزيرة. ولفت إلى مشكلة الري الخاصة بالمشروع التي تم حلها جزئياً عبر المشاريع الممولة من البنك الدولي، مؤكداً أهمية صدورالقانون الجديد للمشروع وفق رؤية موحدة. ووجه بمعالجة مرتبات العاملين و الوقوف على المشاكل والمعوقات على أرض الواقع.