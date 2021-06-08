ياسر عرمان: عناصر النظام البائد يُحضِّرون لإحداث فتنة بين الجيش والدعم السريع في 30 يونيو

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، إن عناصر النظام البائد يُحضِّرون لعمل إحداث فتنة بين الجيش والدعم السريع بنهاية يونيو الجاري.

وقال عرمان في منشور له على حسابه في الفيسبوك، إن حركة واسعة لـ”أتباع النظام البائد داخل وخارج أجهزة الدولة والسجون والبلاد، للتحضير لعمل ما، في هذا الشهر لا سيما في نهايته”.

وأكد أن هذا العمل يهدف إلى “إيقاع فتنة بين الجيش والدعم السريع، وخلط الأوراق”.

وقال عرمان إنهم مع جيش واحد مهني بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التنوع ويدافع عن دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة.

وأضاف: “نحن ضد الفتنة والوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وهنالك آليات حدّدها اتفاق السلام لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش واحد وتنفيذ الترتيبات الأمنية، هي مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع بالبرلمان”.

ودعا عرمان، الجماهير لملء الشوارع في الريف والمدن ضد الفتنة والوقيعة ومحاولات القضاء على أجندة الانتقال والتغيير وإجبار قوى الثورة المضادة على توبة نصوحة تقلع بعدها عن المؤامرات.