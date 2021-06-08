شهادة الأساس.. الكهرباء تزيد صعوبة الامتحانات

الخرطوم: ماريا أبكر

رغم الوعود المتكررة بمعالجة مشكلة القطوعات المستمرة للكهرباء منذ وقت مضى، إلا أنه لم يحدث اي جديد في هذا الأمر وما تزال المشكلة قائمة ولم يحدث حل جذري.

ولكن كان من المتوقع إجراء معالجة مؤقتة للمشكلة، نظراً لبدء امتحانات شهادة الأساس في أمس الاول، ورغم ذلك لم يحدث جديد يذكر في الأمر، وهو ما تذمر منه الطلاب وأولياء الأمور.

انزعاج بالغ

أوضح عدد من الطلاب الممتحنين لـ(كوكتيل)إنهم في قمة انزعاجهم من قطوعات الكهرباء في الوقت الراهن وبالأخص في الفترة المسائية، لأن ذلك يكون خصماً على الساعات التي يعتادون الدراسة فيها ليلاً وكذلك حرمانهم من حصص المراجعة التي تقدمها بعض القنوات الفضائية في الفترة النهارية، وذلك الأمر مرهق من حيث وجود بدائل تعوض وجود الكهرباء فعلياً ومن الأفضل حدوث معالجات، وإن لم تكن بصورة نهائية ولو خلال هذه الفترة.

اقتراح معالجة

اقترح بعض المواطنين إيقاف القطوعات خلال هذه الفترة باعتبارها فترة حرجة نظراً لقيام امتحانات شهادة الأساس التي عندما تشارف على الانتهاء ستكون أوشكت امتحانات الشهادة السودانية على البدء، ونظراً للأهمية البالغة لتلك الامتحانات سواء شهادة الأساس أو الشهادة السودانية باعتبارها تحول من مرحلة لأخرى يجب مراعاة الطلاب خلال هذه الفترة الحرجة وإن كان هذا الأمر يحدث بصورة مؤقتة حتى يتمكن الطلاب من إحراز أعلى الدرجات، وهذا الاقتراح كان هو السائد بين الطلاب وأولياء الأمور لعبور المرحلتين بسلام، مع العلم بأن نسبة نجاح الطلاب الجالسين للعام الماصي لم تكن مرضية ولم تكن على قدر عال من التفوق رغم اختلاف الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، ولكن تجنباً لتكرار مثل هذا الأمر يجب توفير كافة السبل الممكنة التي تعين الطلاب على الحصول على مستوى أكاديمي أفضل.