في حضرة الشعراء والفنانين التلفزيون يحتفي بعودة الشاعر حسن السر بعد 36 عاماً

الخرطوم: كوكتيل

احتفل تلفزيون السودان بعودة الشاعر حسن السر إلى أرض الوطن بعد غياب دام لأكثر من 36عاماً – واستضاف البرنامج الشاعر حسن السر في أول إطلالة إعلامية له عقب عودته إلى أرض الوطن وأول ظهور له عبر وسائل الإعلام.

وكشف السر في حديثه بتلفزيون السودان عن قصص أغنياته والمناسبات التي كتبت فيها ومن أبرز تلك الأغنيات (بخاف – المدينة – أحميني) .كما تحدث عن علاقاته ببعض الشعراء من أبرزهم عبد الوهاب هلاوي ومختار دفع الله ومعاوية محمد نور وعن علاقته بمنتدى الحروف، واستضافت السهرة الفنان الهادي الجبل والفنان سيف الجامعة.

كما تحدث الشاعر بشرى سليمان عن أغنيات حسن السر وتحديداً أغنية عز التوب التي أكد أنها تميزت بالمفردة.

السهرة من تقديم د.حمزة عوض الله و إنتاج شكر الله خلف الله.