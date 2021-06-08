برقو : العطا ضيف شرف مباراتي زامبيا بجانب رؤساء الاتحادات والأندية

أعلن الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بقيام مباراتي المنتخب الوطني الأول الإعداديتين أمام نظيره الزامبي في الخرطوم يومي الجمعة والأحد المقبلين؛ (11) و (13) يونيو الحالي باستاد الهلال في أمدرمان، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المنتخب الليبي يوم (19) يونيو الحالي في ملحق كأس العرب فيفا؛ بالعاصمة القطرية الدوحة، وأبان الدكتور حسن برقو ان لجنة المنتخبات ستعقد اجتماع يوم غد في الاتحاد السوداني لكرة القدم ، مع الجهات المعنية لتنظيم المباراة، وذلك من أجل الاطمئنان الكامل على كافة الاجراءات الخاصة بالمواجهتين، وذكر ان المنتخب الزامبي سيصل إلى مطار الخرطوم عند الساعة الثانية والنصف من فجر الخميس 10 يونيو ، وأبان الدكتور حسن برقو ان المباراتين ستكونان بلا جمهور ، وسيكون الحرص كبيراً جداً على تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكل، متمنياً ان يحرص الجميع على التباعد من المسموح لهم بالتواجد في ملعب المباراة.

وقال الدكتور حسن برقو انهم وجهوا دعوات لتشريف المباراة ، التي سيكون ضيف شرفها الاول الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ، كما تم توجيه الدعوة إلى رؤساء الاتحادات المحلية لكرة القدم، ورؤساء أندية الدوري الممتاز، ورؤساء أندية الوسيط من أجل تشريف المباراتين ، يومي الجمعة والاحد المقبلين.