التلفزيون القومي ينقل مباراة السودان وزامبيا

أوضح الدكتور حسن برقو انهم منحوا حق بث المباراتين الوديتين أمام زامبيا إلى الفضائية القومية السودانية، وذلك في ظل الانفتاح الجديد، والعلاقة التي يجب ان تكون مابين الاتحاد والفضائية القومية، واعتبر برقو ان وجود الدكتور لقمان أحمد علي رأس الفضائية فتح آفاقا أرحب في التعاون ، وأبان ان هذا التطور المحمود سيكون له انعكاساته الطيبة في المستقبل القريب، فالمنتخبات الوطنية الأولوية لها ان تكون في الفضائية القومية الرسمية .. وشكر التعاون الكبير من كل القنوات التي ظلت تحرص على عكس أنشطة المنتخبات ودعمها.

وعلى الرغم من عدم التأمين بشكل رسمي على موعد تكريم القصر الجمهوري للمنتخب الوطني الأول؛ والذي تأجل لأكثر من مرة لبعض الترتيبات ولأسباب موضوعية، إلا ان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ، ومن خلال تواصله مع القصر الجمهوري رجح ان يوم الإثنين المقبل الذي يوافق 14 يونيو 2021م، سيكون الموعد المنتظر لتكريم المنتخب الوطني الأول في حدائق القصر الجمهوري بمناسبة تأهله إلى نهائيات امم افريقيا في الكاميرون 2022م، برفقة المنتخب الغاني ، وذلك على حساب منتخب جنوب افريقيا ومنتخب ساوتومي ، وذكر الدكتور حسن برقو ان الاعلان بشكل رسمي سيتم خلال الساعات القادمة.