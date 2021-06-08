أديب: استقالة اثنين من لجنة فض الاعتصام للهجوم والإساءة

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس لجنة التحقيق أحداث فضّ اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، عن استقالة اثنين من أعضاء لجنته، نتيجة للهجوم والإساءة التي تعرضا لها، مشيرًا إلى أن ذلك أثّر على سير العمل بعد أن تبقى باللجنة 5 أعضاء.

وأوضح في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أن لجنته استمعت الى 3.000 شخص قدموا للجنة من تلقاء أنفسهم وتم استدعاء حوالي 500 شخص آخرين للتحقيق معهم.

وأكد اديب أنه لم تمارس عليهم أي ضغوطات من أشخاص ذوي سلطة، وإنما ضغوطات سياسية من جهات تستخدم حسابات وصفحات وهمية على الفيسبوك يريدون أن يفقد الناس الثقة في اللجنة.

واتّهم جهات – لم يسمها – تعمل على تشويه صورة اللجنة وتفبرك تصريحاتها، منوهاً إلى أن هنالك بعض المحسوبين على الحرية والتغيير يعتقدون أن هنالك تباطؤاً وتأخيراً في عمل اللجنة، وانتقد الهجوم الكثيف على اللجنة.