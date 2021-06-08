السلطة القضائية تُشكِّل محاكم لرموز النظام في بلاغات أحالها النائب العام السابق تاج السر الحبر

الخرطوم: وجدان طلحة

شكّلت رئاسة السلطة القضائية، ثلاث محاكم لرموز النظام السابق، وهم عبد الرحيم محمد حسين وآدم الفكي محمد ومحمد حاتم سليمان.

وتم تشكيل المحكمة الأولى بالخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف أبكر علي موسى والتي يحاكم فيها المتهم محمد حاتم سليمان والشاكي فيها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المقيدة بنيابة الأموال العامة تحت المواد ١٧٧/ ٢ خيانة الأمانة، والمادة ٨٨ أ استغلال النفوذ.

وترأس المحكمة الثانية القاضي الطيب علي بخيت بالخرطوم والمتهم فيها آدم الفكي محمد والي جنوب دارفور السابق وآخرون في البلاغ رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠م بنيابة الأموال العامة تحت المواد ١٧٧ /٢ خيانة الأمانة والمادة ١٢٤ التزوير من الموظف العام و٤ فساد والمادة ٦ أ ثراء حرام.

وترأس المحكمة الثالثة بأم درمان القاضي صلاح مادبو،

لمحاكمة المتهم عبد الرحيم محمد حسين في البلاغ رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م تحت المواد ٦و٧ ثراء حرام ومشبوه والمادة ١٧٧ /٢ خيانة الأمانة والمادة ٨٨ أ استغلال النفوذ وذلك إثر استغلاله النفوذ وامتلاكة عددا من الأراضي.

وكان النائب العام السابق قد وجّه بإحالتها إلى المحكمة عقب انتهاء التحريات فيها وأحالها المكتب التنفيذي.

وكان قد أعلن في وقت سابق، انتهاء التحريات في بلاغي الشهيدين محجوب التاج وبهاء الدين نوري ومن المتوقع إحالته للمحاكمة.